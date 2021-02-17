Федерация пенсионеров Латвии призвала депутатов Сейма одобрить выплату пособия в 200 евро
Foto: LETA

Глава Федерации пенсионеров Латвии Аийя Барча обратится ко всем фракциям в Сейме, а также к Комиссии по социальным и трудовым делам с призывом поддержать идею министра благосостояния Рамоны Петравичи, которая внесла предложение последовать примеру Литвы и выплатить единоразовое пособие всем пенсионерам, лицам с особыми потребностями и получающим соцобеспечение в размере 200 евро.

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"Наши соседи литовцы уже выплатили каждому пенсионеру по 200 евро. Такая поддержка очень нужна и сениорам Латвии. В это более тяжелое время людям непросто попасть к врачу, операции отменяются, необходимы дополнительные лекарства. Для госбюджета эта идея обошлась бы в примерно 107 млн евро. Премьер ведь сказал, что денег у нас сейчас больше, чем когда либо", — пояснила Барча.

По мнению министра Петравичи, данная инициатива помогла бы этим менее защищенным группам населения более успешно преодолеть финансовые трудности, связанные с кризисом Covid-19. В частности, это может покрыть их расходы на защитные маски, средства дезинфекции и укрепляющие иммунитет медикаменты.

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