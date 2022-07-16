Федерация пенсионеров: людям надо объяснить, почему в октябре они получат меньшую пенсию, чем в сентябре

Из-за решения Сейма проиндексировать пенсии с 1 августа складывается запутанная ситуация: люди получат в сентябре пенсионные выплаты большего размера, чем в октябре. Почему сложилась такая ситуация, надо основательно объяснять людям, заявила председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

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Предусматривается, что пенсии будут проиндексированы уже в августе, и соответственно, пожилые люди получат с сентября и повышенную сентябрьскую пенсию, и доплату (сумму индексации) за минувший к тому времени август. А в октябре будет выплачена просто проиндексированная пенсия — то есть, размер выплаты будет меньше, чем в сентябре.

Напомним, что Сейм не один месяц решал вопрос о сроках индексации пенсий в этом году. Традиционно пенсии индексируются 1 октября, однако, изначально было принято решение произвести индексацию на месяц раньше — 1 сентября. Очевидно, под влиянием приближающихся выборов в 14-й Сейм, которые пройдут 1 октября было решено произвести индексацию еще раньше - с 1 августа. В этом случае в сентябре, то есть перед выборами, пенсионеры уже получат повышенную пенсию.

Айя Барча указала на то, что политики во избежание путаницы, политики могли бы принять решние об августовской индексации не позже июня. Сейм же внес поправки в Закон "О государственных пенсиях" только 14 июля. По мнению Барчи, уже ясно, что Государственое агентство социального страхования не может за несколько дней обеспечить выплату проиндексированных пенсий.

"Министерству благосостояния нужно быть очень внимательным, чтобы не образовалось каких-то ошибок и перерыва в выплате пенсий. Сейчас нужно заняться серьезным объяснением того, почему люди получат в сентябре также индексацию за август и проиндексированную (увеличенную) сентябрьскую пенсию — сразу за два месяца. В октябре будет непонимание — куда опять пропали деньги", — отметила Барча.

Барча сообщила, что Федерация пенсионеров предлагала индексировать пенсию два раза в год, но не удалось договориться с политиками. Будут ли проиндексированы пенсии в апреле — неясно.

Напомним, что пенсии будут проиндексированы на 15% - на столько увеличится часть пенсии по возрасту. Согласно закону, индексируется та часть государственной пенсии, которая не превышает 50% от размера средней зарплаты по стране и с которой делались социальные взносы в предыдущем календарном году.

Закон предусматривает, что пенсии инвалидов 1-й группы и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС будут проиндексированы в полном объеме.