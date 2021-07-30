Федерация пенсионеров: вакцинации сениоров будут способствовать информационные кампании на понятном языке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вакцинации людей в возрасте поспособствовали бы информационные кампании, которые были бы понятны людям в солидном возрасте под 90 лет, заявила руководитель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча.

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По словам Барчи, федерация уже включилась в переговоры как с отделом проекта вакцинации Национальной службы здоровья, так и с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом (АР!). По ее словам, организаторы кампании отозвались на просьбу федерации и стали проводить выездные вакцинации ближе к месту жительства сениоров, чтобы пенсионеров не приходилось долго добираться до центров вакцинации.

В целом Барча характеризует темпы вакцинации сениоров как удовлетворительные, но подчеркивает, что по непонятным причинам семейные врачи до сих пор не побеседовали со всеми сениорами, и это может быть одна из причин низкого охвата вакцинацией людей в возрасте. Поскольку именно семейный врач должен оценить, насколько безопасна вакцинация для конкретного пожилого человека.

Барча сказала, что ранее призвала проводить информационные кампании, которые были бы легко понятны сениорам, особенно тем, кому уже под 90 лет. Поскольку не всегда человек в солидном возрасте способен понять медицинскую терминологию.

Как уже сообщалось, среди жителей старше 90 лет вакцинированы 30% — и это самый низкий показатель среди взрослых возрастных групп.

Ниже темпы вакцинации только среди несовершеннолетних жителей. Привиты 15% детей 12-15 лет и минимум 30% подростков 16-17 лет. Однако вакцинация самых юных жителей страны началась гораздо позже.

В возрастных группах 18-29 и 30-39 лет привились по 43% жителей. Среди жителей 40-49 лет как минимум 44% латвийцев получили хотя бы однц дозу вакцины. В возрастной группе 50-59 лет охват вакцинации — 45%.

В возрастной группе 60-69 лет вакцинированы 50% жителей, среди тех, кому уже 70-79 лет — 58%, среди тех, кому 80-89 лет — 48% сениоров.

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