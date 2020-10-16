Федерация плавания: бассейны работают, их деятельность не ограничена

Деятельность бассейнов не ограничена, они продолжают работу, заявила Латвийская федерация плавания, реагируя на многочисленные вопросы, поступившие после принятых правительством 13 октября поправок к правилам эпидемиологической безопасности.

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Бассейны могут продолжать работу, обеспечивая меры предосторожности, подчеркнула федерация. Никакие ограничения не будут распространяться с 17 октября на индивидуальное посещение бассейнов.

В силе остается требование о том, что одному человеку в бассейне должно быть обеспечено не менее 6 кв. м площади водной поверхности, в бассейнах для рекреации — не менее 4 кв.м.

Продолжаются и занятия по обучению плаванию при условии, что в них участвует одна группа (класс).

С 17 ноября в бассейнах запрещены только тренировки и соревнования.