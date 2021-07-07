"Фельдшер Марина" будет судиться с больницей из-за своего увольнения
Foto: Facebook/Matina Kornatovska

Бывшая фельдшер Восточной клинической университетской больницы Марина Корнатовская, уволенная за ложные новости о Covid-19, обратилась в суд, оспаривая свое увольнение. Об этом агентству LETA сообщил глава юридического отдела больницы Эдуард Брокс.

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Корнатовская не согласна с решением больницы и считает увольнение необоснованным. Одно судебное заседание по этому делу уже состоялось.

В конце прошлого года полиция задержала Корнатовскую и активиста Валентина Еремеева, которые распространяли в социальных сетях ложную информацию и теории заговора о Covid-19. Был начат уголовный процесс по делу о хулиганстве, и он все еще продолжается. Еремеев был отпущен под залог, а Корнатовской запрещен выезд из страны, запрещено приближаться к определенным лицам и занимать определенные должности.

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