Фермеры вынуждены сокращать поголовье коров

Из-за засухи крестьянские хозяйства не смогли заготовить достаточное количество корма для коров, поэтому часть хозяйств распродает скот, часть вырубает леса на продажу, чтобы закупить корм, а многие пускают часть поголовья под нож. Об этом пишет портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Земгальское региональное телевидение.

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Проблемы крестьянам доставляют и закупочные цены на молоко. Сейчас закупочная цена молока — 35 центов за литр. Реальные же производственные издержки — не менее 40 центов, то есть производители молока трудятся себе в убыток. Сказывается конкуренция с польскими производителями, которые скупают дойных коров и корм для животных. Стоимость корма — от шести до восьми евро в день на корову.

Хозяйства, даже крупные, обдумывают ликвидацию ферм и сокращения поголовья.

"Я не могу заготовить столько корма, сколько мне нужно. Я буду делать все, чтобы его заполучить, потому что коров забивать — это не… это сделать можно очень быстро, но чтобы вырастить корову — больше 2,5 лет требуется, и это нелегко", — жалуется Сандра Стрицка, председатель правления общества Lauksaimnieku apvienība.

На ферме Mazdzērvītes сейчас содержится почти 600 коров, и пятую часть придется пустить на мясо. "Мы не можем их не покормить, нельзя их не напоить, мы не можем не обиходить их. И поэтому мы ищем все решения, чтобы эти основные нужды обеспечить", — объясняет владелец Янис Лочмелис.

Председатель правления кооператива Pienupīte Мирдза Фелдмане рассказала журналистам, что из 127 хозяйств пять уже ликвидировали молочный скот и три собираются сделать это.

В Минземледелии до 25 августа собирают информацию об ущербе, которую нанесла фермам погода, и государство обещало выделить помощь, но пока никто не знает, каковы будут ее объемы.

Ранее сообщалось, что Rīgas meži не может прокормить оленей, и скорее всего их придётся уничтожить, против чего протестуют зоозащитники.