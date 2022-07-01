Фестиваль Lampa отменил участие Татьяны Жданок в одной из дискуссий – комментарий организаторов
Foto: DELFI

В пятницу, 1 июля, стартовал дискуссионный фестиваль Lampa. На одной из панелей также должна была выступить лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок, однако организаторы решили отменить ее участие в фестивале. Об этом сообщила представительница Lampa Ирина Кузнецова.

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Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие в социальной сети Twitter призывы к насилию, организаторы приняли решение отменить выступление Жданок в рамках "Дискуссии лидеров ведущих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

«Я совершенно не поддерживаю позицию Жданок, но тем не менее ещё сегодня в первой половине дня придерживалась позиции за то, чтобы она участвовала в обсуждении. Мы звали участвовать представителей всех партий, кто по опросу SKDS одолел 2% барьер", - рассказала директор Lampa Иева Морица. У РСЛ сейчас 2,7%.

"Жданок представляет значительную часть нашего общества - важно разобраться, почему они занимают такую позицию. Тем более, что РСЛ на сегодня не запрещённая партия. Но посмотрев на реакцию в соцсетях и публичном пространстве, мы осознали, что участие Жданок вызовет слишком много рисков для безопасности мероприятия. Боялись физических угроз. Было очевидно, что учат к Жданок полностью разрушит ход дискуссии. И мы приняли решение отменить ее участие. Я позвонила и извинилась".

Как отмечает журналистка Delfi, которая присутствует на LAMPA, по некоторым версиям, подниматься на одну сцену со Жданок не пожелали остальные участники дискуссии.

Мероприятие началось в запланированное время, остальной состав участников не будет изменен.

Фестиваль общения Lampa проходит в Цесисе 1 и 2 июля.

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