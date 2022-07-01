Фестиваль Lampa отменил участие Татьяны Жданок в одной из дискуссий – комментарий организаторов

В пятницу, 1 июля, стартовал дискуссионный фестиваль Lampa. На одной из панелей также должна была выступить лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок, однако организаторы решили отменить ее участие в фестивале. Об этом сообщила представительница Lampa Ирина Кузнецова.

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Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие в социальной сети Twitter призывы к насилию, организаторы приняли решение отменить выступление Жданок в рамках "Дискуссии лидеров ведущих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

Izvērtējot iespējamos drošības riskus, tostarp izskanējušos aicinājumus uz vardarbību, mēs pieņēmām lēmumu atcelt Tatjanas Ždanokas (LKS) dalību festivāla pasākumā "Latvijas vadošo politisko partiju līderu diskusija par aktuālajiem jautājumiem". pic.twitter.com/WywKxRZWML — Festivāls LAMPA (@FestivalsLAMPA) July 1, 2022

«Я совершенно не поддерживаю позицию Жданок, но тем не менее ещё сегодня в первой половине дня придерживалась позиции за то, чтобы она участвовала в обсуждении. Мы звали участвовать представителей всех партий, кто по опросу SKDS одолел 2% барьер", - рассказала директор Lampa Иева Морица. У РСЛ сейчас 2,7%.

"Жданок представляет значительную часть нашего общества - важно разобраться, почему они занимают такую позицию. Тем более, что РСЛ на сегодня не запрещённая партия. Но посмотрев на реакцию в соцсетях и публичном пространстве, мы осознали, что участие Жданок вызовет слишком много рисков для безопасности мероприятия. Боялись физических угроз. Было очевидно, что учат к Жданок полностью разрушит ход дискуссии. И мы приняли решение отменить ее участие. Я позвонила и извинилась".

Как отмечает журналистка Delfi, которая присутствует на LAMPA, по некоторым версиям, подниматься на одну сцену со Жданок не пожелали остальные участники дискуссии.

Мероприятие началось в запланированное время, остальной состав участников не будет изменен.

Фестиваль общения Lampa проходит в Цесисе 1 и 2 июля.