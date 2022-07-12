Фестиваль Positivus: в Риге ввели транспортные ограничения

В связи с запланированным на выходные в Риге фестивалем Positivus с сегодняшнего дня, 12 июля, на Луцавсале введены ограничения на движение транспорта, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 9:00 вторника, 12 июля, до 17:00 вторника, 19 июля, будет закрыт доступ транспортных средств к лодочному причалу Луцавсалы.

С 17:00 четверга, 14 июля, до 03:00 воскресенья, 17 июля, будет закрыто движение транспортных средств, за исключением автомобилей экстренных служб и транспортных средств со специальными разрешениями, выданными ООО Positivus, на улицах Луцавсалас, Лайву, на участке за стоянкой торгового центра K Senukai на Луцавсале, а также напротив стоянки торгового центра K Senukai.

Кроме того, с 17:00 14 июля до 3:00 17 июля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на публичной автостоянке Луцавсалы и на участке улицы Луцавсалас от кольцевой развязки Мукусалас до улицы Лайву.

Сообщается, что Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией при необходимости будут ограничивать, регулировать или закрывать движение транспорта, за исключением общественного, в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему улицах, в том числе на Островном мосту, на кольцевой развязке Мукусалас и на съездах к этому кольцу.