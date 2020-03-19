Февраль: рождаемость в Латвии упала на 6%, количество браков заметно возросло

В Латвии в феврале этого года зарегистрировано 1304 новорожденных, что на 6% меньше, чем в феврале 2019 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В феврале зарегистрировано 2151 смерть, что на 11% меньше, чем в феврале прошлого года.

Количество умерших в феврале на 847 превысило количество новорожденных. Естественный прирост населения в Латвии с 1991 года остается отрицательным.

В феврале зарегистрировано 722 брака — на 189 больше, чем в феврале прошлого года.

На 1 марта 2020 года численность населения Латвии, по предварительным данным, составляла 1,905 млн человек.