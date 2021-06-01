Фиктивные прививки от Covid-19: сигналы о спросе есть

Несколько человек спрашивали, могу ли я устроить "фиктивную вакцинацию", рассказывает семейный врач из Адажи Гундега Скрузе-Янава. Вероятная мотивация у таких противников прививок может быть разной: от "работодатель требует" — до возможности путешествовать без тестов на "ковид". Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) получает сигналы о возможном наличии такого интереса к подделке сертификата о прививке. В Ассоциации семейных врачей считают, что это невероятно, сообщает rus.LSM.lv.

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За последние три недели про фиктивную прививку спросили двое, рассказала Rus.LSM.lv Скрузе-Янава. По ее словам, свою мотивацию эти люди не объясняли. Один из них в итоге все же привился по-настоящему, второй сказал, что будет искать "варианты" в других местах. Всего у Скрузе-Янавы около 1300 пациентов. Она говорит, эти двое не были приписаны к ее врачебной практике.

"Трудно судить, насколько эта проблема может быть распространенной, или же это отдельные редкие случаи, — говорит семейный врач. — Но люди, которые не хотят вакцинироваться, но хотят, например, свободно путешествовать, есть наверняка."

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией замечало в публичном пространстве, а также получило несколько сигналов, которые могут указывать на возможный интерес людей к подделке факта вакцинации или сертификата о прививке, ответили Rus.LSM.lv в пресс-службе KNAB. Однако в итоге оснований для начала проверки или уголовного процесса пока не выявлено. При этом KNAB не исключает возможность таких нарушений, так как в целом риск коррупции в отрасли здравоохранения высок.

"От вас первого узнаю, что есть такие вопросы. Нет, думаю, ни один врач на такое не подпишется. Ну как я могу документировать то, чего на самом деле не было!?" — заявила Сармите Вейде, глава Ассоциации семейных врачей. Лига Козловска, президент Ассоциации сельских семейных врачей, тоже не слышала о подобных просьбах и призвала сообщать о них в Инспекцию здравоохранения.

По поводу возможных фиктивных вакцинаций пока не было ни жалоб, ни звонков от жителей, ни другой информации, сообщили Rus.LSM.lv в самой Инспекции здравоохранения. Пресс-секретарь инспекции Элина Эрмансоне предположила, что идея фиктивных прививок осталась на уровне разговоров.

В KNAB указали, что фиктивную прививку за плату можно трактовать как возможное требование или получение противоправного блага, за что грозят принудительные работы, штраф или лишение свободы до трех лет. Если врач это делает бесплатно, то это можно трактовать как подделку документов, отмечают в бюро.