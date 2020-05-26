Финальное чтение административной реформы: Сейм рассматривает предложения в стремительном темпе

Рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе в окончательном чтении сегодня продвигалось гораздо быстрее, чем на предыдущем этапе, когда законопроект рассматривался во втором чтении.

Сегодня Сейм, начав работу в 14:00, успел рассмотреть 75 из 377 поданных предложений.

Возможно, на этот раз дебаты ведутся менее активно, потому что коалиция и часть оппозиции уже достигли соглашения по многим вопросам. Также роль, возможно, играет то, что в сегодняшнем, проходящем в системе "э-Сейм" заседании участие отказались принимать несколько не принадлежащих к фракциям депутатов оппозиции. Они отказались от участия в заседании, потому что считают систему "э-Сейм" ненадежной и не соответствующей Конституции.

Поддержку от коалиции не смогли получить не только предложения оппозиционеров, но и предложения отдельных политиков коалиции.

В заседании Сейма объявлен перерыв до четверга, 28 мая.