Финансирование науки в размере 2% от ВВП планируется обеспечить в 2027 году

В Национальном плане развития на 2021-2027 годы (НПР) планируется, что финансирование науки и исследований может достичь 2% от внутреннего валового продукта (ВВП) в 2027 году, свидетельствует первая редакция НПР.

В 2017 году финансирование науки и исследований составляло 0,51% от ВВП.

В первой редакции плана отмечается, что бюджетное финансирование науки и исследований в Латвии — одно из самых низких в ЕС, в результате невозможно обеспечить достижение целей национального развития и их перенос в образование и промышленность.

Планируется также увеличивать численность научного персонала. Если в 2017 году в науке были заняты 0,624% работающего населения страны, то в 2027 году их долю планируется увеличить до 1,5%. Планом предусмотрено также увеличение удельного веса молодых докторов наук в возрасте 25-34 лет — если в 2017 году их численность составляла 0,236% населения, то к 2027 году она может увеличиться до 0,5%.