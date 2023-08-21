Финансы Резекне: министр требует созвать внеочередное заседание думы
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс требует созвать внеочередное заседание Резекненской городской думы, на котором депутаты должны сообщить действиях по урегулированию финансового положения. Об этом сообщает агентство LETA.

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Министр планирует очно заслушать депутатов в связи со способностью самоуправления выполнять автономные функции и планируемыми решениями по стабилизации финансового положения самоуправления.

Внеочередное заседание предлагается провести в среду, 23 августа, в 16:00.

На заседании министр ожидает от депутатов отчета о финансовом положении самоуправления и способности в полном объеме выполнять автономные функции, действиях самоуправления и председателя по подготовке и принятию бюджета на 2023 год, по организации его выполнения.

Также министр ожидает отчета о причинах происхождения дефицита в бюджете Резекне и о способности Rēzeknes Siltumtīkli обеспечить в полном объеме услуги теплоснабжения в сезон 2023/2024 годов.

Как сообщалось ранее, в бюджете Резекне образовался дефицит в размере 3,9 млн евро.

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