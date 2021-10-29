Финляндия предоставит Латвии аппараты ИВЛ

Финляндия намерена ответить на просьбу Латвии о помощи в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, сообщил специалист в четверг утром Лассе Илкка из отдела безопасности и здоровья Министерства здравоохранения и социального обеспечения Финляндии. Об этом пишет русская версия Yle.fi.

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Как сообщил Илкка, Финляндия получила в среду, 27 октября, официальный запрос Латвии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС. Латвия запросила медицинское оборудование. Швеция, например, заявила, что поможет Латвии и отправит, среди прочего, 120 дыхательных аппаратов.

"Вчера мы выясняли, что можем им предложить. У нас есть возможность отправить небольшое количество медицинского оборудования. Возможно, также отправим защитные средства, если в них есть потребность", - сообщил Илкка.

По словам Илкка, Латвия просит медицинское оборудование для нужд стационарных отделений и палат интенсивной терапии, так как нагрузка на больницы в стране по-прежнему "очень велика".

Согласно эксперту, в Финляндии достаточно много медицинских принадлежностей, которые можно отправить, но лишнего оборудования не так много.

В конце дня в четверг министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что Финляндия отправит в Латвию шесть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).