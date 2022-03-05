Финляндия увеличит число поездов в Санкт-Петербург: россияне массово покидают страну

Железнодорожный оператор Финляндии увеличит количество рейсов по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург из-за значительного количества людей, пытающихся покинуть Россию, сообщает агентство LETA.

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На сегодня тысячи россиян уже прибыли в Финляндию поездом Allegro и автобусами из Санкт-Петербурга, сообщает в субботу финская общественная телекомпания Yle. "Мы пытаемся ввести несколько дополнительных рейсов в течение нескольких дней на следующей неделе", — сказал представитель финской государственной железнодорожной компании VR Group. "Поезда в обратном направлении идут практически пустые".

Многие россияне опасаются, что президент Владимир Путин может полностью закрыть границу или объявить военное положение, что даст Кремлю еще больше возможностей для подавления недовольных.

Путин заявил в субботу, что в настоящее время нет предпосылок для объявления военного положения, а "работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена".

24 февраля российские войска вторглись в Украину, чтобы, по словам российского руководства, провести "демилитаризацию и денацификацию". Они встретили отчаянное сопротивление украинцев, а запад выступил с невиданными ранее санкциями, которые нанесли непоправимый удар по экономике России. Тысячи россиян вышли на улицы с протестами против войны, силовики вступили в борьбу с протестующими и ввели уголовную ответственность за инакомыслие.