Finnair отменяет авиарейсы в Балтийские страны

Финская авиакомпания Finnair в связи с коронавирусом на предстоящей неделе отменяет авиарейсы в Балтийские страны, Мадрид и Барселону, сообщила пресс-секретарь Finnair Манти Вяэтайнен-Перейра.

С понедельника отменяются авиарейсы в столицу Литвы Вильнюс, а со вторника в Таллинн и Тарту и столицу Латвии Ригу.

В день Finnair обычно обслуживает семь авиарейсов в Таллинн и один рейс в Тарту, а также по три рейса в Ригу и Вильнюс.

По словам Вяэтайнен-Перейры, авиарейсы в Балтийские страны отменяются из-за введенных властями ограничений. Все Балтийские страны за последние дни сообщили о закрытии границ из-за коронавируса.