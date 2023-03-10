Финский профсоюз обвинил латвийскую компанию в "жесткой эксплуатации" украинских рабочих

Финский профсоюз строителей обвинил латвийскую компанию в "жесткой эксплуатации" украинских рабочих на строительстве очистных сооружений в Тампере, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на информационную программу "Новый день".

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В ходе проверки на одной из крупных строительных площадок Тампере было установлено, что рабочие были оформлены, как самозанятые лица и получали на руки от 11 до 14 евро в час. При этом работали по 10 часов в рабочие дни и шесть часов в субботу. В то время, как финские рабочие за ту же работу получают в два раза больше и работают только 8 часов по рабочим дням.

Рабочие трудоустроены в латвийской компании Una R. После обвинений профсоюза генподрядчик перестал пускать на объект самозанятых лиц. 11 украинских рабочих заключили договор с финской компанией субподрядчиком AKR Betoni на условиях профсоюза, остальные остались в латвийской компании.

Некоторые строители, впрочем, говорят, что поехали зарабатывать деньги, а не за социальной защитой, и их все устраивает.

Компания UNA R намерена подать на финский профсоюз в суд.