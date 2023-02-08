Финский профсоюз обвиняет латвийскую компанию в "эксплуатации рабочих из Украины"

В Финляндии развивается конфликт вокруг условий работы, которые подрядчик из Латвии предлагает украинским рабочим.

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В середине января издание Yle со ссылкой на Профсоюз строителей Финляндии сообщило, что на стройке очистных сооружений в городе Тампере были зафиксированы случаи "жестокой эксплуатации" украинских рабочих. В частности, они работали по 10 часов в будние дни и по 6 часов по субботам, а также получали зарплату существенно ниже средней, которую при этом выплачивали с опозданием — так, в январе рабочим выдали деньги, заработанные в ноябре прошлого года.

Добиться снижения заработной платы работодателю удалось благодаря тому, что украинских рабочих оформляли не как наемных сотрудников, а как самозанятых, с которыми заключались индивидуальные контракты. Таким образом их зарплату удалось снизить до 14 евро в час, на руки рабочие получали 10 евро.

Руководство строительной площадки, на которой трудились украинцы, утверждало, что их привезла в Финляндию "латвийская благотворительная организация". В свою очередь, Профосюз строителей заявил, что трудоустройством рабочих занималась латвийская компания по поиску персонала. "Эксплуатация иностранной рабочей силы, в данном случае украинских беженцев, которая маскируется под благотворительность, переходит все границы. Речь идет о теневой экономике и эксплуатации", — заявил вице-президент профосюза Киммо Палонен. О выявленных нарушениях, по его словам, были проинформированы местные власти, полиция, налоговая и миграционная службы.

В понедельник, 6 февраля, представитель латвийской компании (ее название не указывается) Артур Сысолятин сообщил Yle, что организация намерена подать в суд на Профсоюз строителей в Финляндии, а также обратиться в полицию Латвии. Сысолятин объяснил это тем, что профсоюз "испортил репутацию предприятия", поскольку распространенная им информация была неверной: украинским рабочим платили достаточно (на руки они получали 11-14 евро за час рабочего времени), им оплачивали проживание и рабочие поездки в Финляндию.

Несколькими днями ранее подрядчик на стройке в Тампере объявил, что трудящиеся на объекте рабочие не могут работать там в качестве самозанятых. Такое решение было принято для того, чтобы все строители получали зарплату в соответствии с законом и коллективным договором. Представитель латвийской компании выразил недовольство по поводу такого решения. По словам Сысолятина, не меньше 19 украинцев хотели бы продолжить работу на прежних условиях: "Если они будут работать в качестве самозанятых, им будет легче вернуться домой и начать там новую жизнь, когда война закончится".