Фирма главного спонсора партии "Для развития Латвии" получила заказ от Rīgas Satiksme

Вскоре билеты за проезд в транспорте Rīgas satiksme можно будет приобрести через мобильное приложение. Закупка на поставку новой услуги только что завершилась. В качестве победителя выбрано наиболее дорогое предложение, при этом владельцем претендента является одним из крупнейших спонсоров партии "Для развития Латвии" Улдис Миеркалнс, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидении (ЛТВ) портал rus.lsm.lv.

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Предприятие Rīgas satiksme намерено разместить в общественном транспорте QR-коды. Если билет будет куплен в телефоне, то его нужно будет отсканировать камерой мобильного. Таким образом билет будет активирован.

Внедрить новую систему вызвались трое претендентов. Победу в тендере одержало самое дорогое предложение, поступившее от компании Catchsmart. За работу победитель запросил 200 000 евро.

Компания-победитель принадлежит предпринимателю Улдису Миеркалнсу. Он является одним жертвователей партии "Для развития Латвии". За последние три года он перечислил этой политической силе 42 000 евро.

Закупка был проведена в тот момент, когда Ригой управляла временная администрация, которая назначила исполнительным директором Риги, а вместе с тем и надзирающим за Rīgas satiksme, члена партии "Для развития Латвии" Ивету Залпетере.

И Catchsmart, и Rīgas satiksme отрицают, что связь Миеркалнса с партией дала ему какие-либо преимущества в конкурсе.