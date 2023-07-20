Фирма мужа внештатной советницы Стакиса получила от Рижской думы около 20 000 евро

Предприятие мужа внештатной советницы бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса ("Прогрессивные"/Par) Ренате Лагздиня получило от самоуправления сумму в неполные 20 000 евро.

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По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, в 2022 году самоуправление подписало договор с SIA fon Films на услуги по разработке видео для проекта Rīgas vasara. Общая сумма договора составляет 19 800 евро, но с учетом налога на добавленную стоимость она обошлась муниципалитету в 23 958 евро.

Контракт был подписан Департаментом по брендам и коммуникациям от имени Рижского самоуправления.

По информации Firmas.lv, 60% акций SIA ​​fon Films принадлежат мужу Лагздини Марису Лагздиньшу.

Договор между самоуправлением и компанией fon Films был заключен 6 июля 2022 года. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, через два дня, 8 июля, Лагздиня стала внештатным советником Стакиса и исполняла эти обязанности до 10 января 2023 года. Лагздине не платили за ее работу внештатным консультантом.

В то же время Лагздиня получила зарплату за работу в Департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы, где ее обязанности были непосредственно связаны с организацией летней культурной программы Риги.

Согласно информации, предоставленной городской думой, в 2022 году Лагздиня была членом закупочной комиссии Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы и, соответственно, участвовала в работе закупочной комиссии, которая приняла решение об услугах по организации культурных мероприятий для реализации летней культурной программы Риги в 2022 году.

Лагздиня являлась членом закупочной комиссии по процедуре переговоров об услугах по организации культурных мероприятий для реализации летней культурной программы Риги в 2022 году и членом закупочной комиссии по закупке "Услуг по организации культурного мероприятия Drosmes un prieka pasākums 20.augustā".

Как сообщила агентству LETA сама Лагздиня, она не участвовала в принятии решения о заключении договора с компанией ее мужа fon Films.

Лагздиня подала три декларации должностного лица.

Первая — о начале работы 2 декабря 2020 года. Она заявила, что работала в комиссии по распределению бюджетных средств в самоуправлении города Риги. В это время Лагздиня получила от самоуправление зарплату в размере 8253 евро, гонорары на сумму в 1500 евро, иные доходы составили 4327 евро. Согласно декларации, за неполный месяц работы в Рижской думе Лагздиня заботала более 14 000 евро.

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В декларации о завершении работы 14 мая 2021 года Лагздиня указала, что она, как член оценочной комиссии Рижской думы, за неполные пять месяцев получила от самоуправление в виде зарплаты 26 тыс евро (то есть, больше 5000 тыс евро за каждый месяц).

В 2022 году была подана декларация о начале работы в самоуправлении 8 апреля 2022 года. Как указывает агентство LETA, эта декларация не доступна публично в базе данных Службы государственных доходов.

Бывший мэр Риги Мартиньш Стакис сказал агентству LETA, что ему трудно все это комментировать. Политик допустил, что работникам нужно самим информировать о возможных ситуациях конфликта интересов. Если бы Стакису ситуацию была бы известна, он бы обсудил ее со своей советницей.

На данный момент Стакису сложно судить, повлияло ли как-то на заключение договора с фирмой Мариса Лагздиньша то, что его супруга работала над проектом Rīgas vasara. К тому же, она не участвовала в принятии решения относительно этого контракта.

Как внештатная советница, Лагздиня короткий период консультировала мэра по темам содействия туризму и повышения узнаваемости Риги в контексте с современным искусством.

Как уже сообщало агентство LETA, Рижская дума во главе с Мартиньшем Стакисом за два с половиной года потратила на информационные кампании и информирование населения около 1,3 миллиона евро. Соответствующие договоры заключались с Департаментом брендов и коммуникаций Рижской думы.