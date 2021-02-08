Фирма, отвечающая за чистку снега во дворах Риги, считает, что справляется с обязанностями

Предприятие, поставляющее домоуправлению Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) услуги по очистке снега Ferrus считает, что они справляются с установленными в договоре обязательствами, передает LETA. Ранее RNP начало рассмотрение возможности расторгнуть договор с фирмой.

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По словам председателя правления Ferrus Рихарда Равиньша, в условиях столь снежной зимы ни одно предприятие по очистке снега не может на 100% утверждать, что сможет очистить весь снег.

“Найти какое-то упущение можно у любого поставщика услуг. Считаю, что Ferrus справляется со своими обязанностями”, - сказал Равиньш.

Он указал, что фирма получила письмо с претензиями RNP и вскоре предоставит ответ по существу. После чего предприятие будет искать возможность обсудить ситуацию с заказчиком.

Как уже сообщалось, в пятницу домоуправление RNP заявило, что начало процедуру оценки договора с поставщиком услуг по очистке снега Ferrus. По мнению предприятия, поставщик не справляется со своими обязанностями.