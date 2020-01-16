FKTK: Жители Латвии стали чуть более грамотными в вопросах личных финансов

За последние пять лет меньше жителей Латвии регулярно планируют свои траты, но больше людей копит деньги и задумывается о пенсии. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) опубликовала Индекс финансовой грамотности за 2019 год.

За пять лет Индекс финансовой грамотности жителей Латвии вырос на 1,1 пункт и теперь составляет 21,7 пунктов из 99, сообщили в FKTK. Все больше жителей планирует траты по необходимости, а не на постоянной основе, показал опрос FKTK, зато на 8% выросло число людей, которые способны покрыть большие незапланированные траты без займов. Комиссия это связывает с ростом благосостояния жителей Латвии.

На 2% выросло число жителей, создающих накопления и на 15% сократилось число респондентов, которые при нынешних накоплениях в случае потери дохода протянули бы меньше месяца.

По-прежнему жители Латвии не очень грамотны в вопросах кредитов и пенсий. Однако в вопросах пенсий есть улучшения — все больше людей верят, что их пенсионные накопления обеспечат им желаемый уровень жизни и выросло число людей, которые используют частные пенсионные фонды.

Больше жителей Латвии для реализации своих финансовых целей готовы зарабатывать больше — таких людей стало на 14% больше (57%). В то же время меньше жителей готовы экономить и копить на свои цели — их стало на 12% меньше (31%).

По мнению главы FKTK Санты Пургайле, комиссия должна продолжать образовывать общество в вопросах пенсионных накоплений, что надо рассчитывать не только на государственные накопления, но и создавать свои собственные. "Тенденции показывают, что надо работать над обучением молодежи планированию финансов и вопросам создания накоплений", — сказала Пургайле.