Флаг белорусской оппозиции, который Стакис и Ринкевич подняли на ЧМ по хоккею, продали за 12,6 тысяч долларов

В знак солидарности с белорусскими оппозиционерами, в Риге во время Чемпионата мира по хоккею этим летом официальный флаг Беларуси сменили на бело-красный. Этот флаг продан на аукционе за 12.600 долларов, сообщает la.lv.

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Чемпионат проходил в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально его должны были совместно проводить Рига и Минск, но из-за политического давления и давления со стороны спонсоров Международная федерация хоккея на льду доверила Риге провести чемпионат самостоятельно.

Через несколько дней после начала турнира в Риге со всех флагштоков сняли белорусские флаги, а в центре города, на улице Бривибас, публично установили бело-красный флаг белорусской оппозиции. В процессе участвовали мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, впоследствии Генеральная прокуратура Беларуси возбудила против них уголовное дело.

Флаг разместили на E-bay и продали на аукционе за 12 600 долларов. Все деньги пойдут на благотворительность — их перечислят белорусскому "Фонду спортивной солидарности", который поддерживает белорусских спортсменов, выступающих против режима Лукашенко.

⬜🟥⬜Starp hokeja čempionāta karogiem paceļam brīvās Baltkrievijas karogu, kuru man uzticēja baltkrievu politiskie bēgļi! Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas simbolizē režīmu, kurš nodarbojas ar valsts terorismu — tos esam noņēmuši. #BrīvībuBaltkrievijai #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021



"Мэр Риги позаимствовал этот флаг у политически репрессированных белорусских оппозиционеров, которые в то время жили в Латвии и, надеюсь, живут здесь до сих пор", — рассказал советник мэра по вопросам коммуникации Алексис Золднерс, объясняя, как флаг попал на аукцион. Он добавил, что Рижская дума в процессе не участвовала.