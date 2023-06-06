Флаг ЛГБТК на здании Ратуши: сотни фирм и организаций в открытом письме поддержали Стакиса

В открытом письме около 600 представителей предприятий, организаций и гражданского общества выразили поддержку решению председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса вывесить радужный флаг на Рижской думе во время Рижского прайда. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя движения Dzīvesbiedri Каспара Залитиса.

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В письме подчеркивается, что решение Стакиса вывесить радужный флаг у здания Рижской думы символизирует поддержку города целям шествия. Кроме того, вывешивание флага ЛГБТК-сообщества в дни прайда является "обычной практикой в столицах стран, основанных на западных ценностях".

Позиция Латвии в вопросах прав человека и прав ЛГБТК-сообщества особенно важна для партнеров и союзников Латвии, так как в шествии приняли участие представители посольств США, Франции, Канады, Ирландии, Германии, Нидерландов, Великобритании.

Кроме того, поддержка городом прайда важна и для международных компаний и инвесторов, работающих в Риге.

Письмо подписали такие компании, как Draugiem Group, Positivus koncerti, Printful, COBALT, Sorainen, Helve, Circle K Business Centre, архитектурное бюро Millers & Gavrilovićs, White Label, Golin, Magic B40, McCann Rīga, Collex, ERDA, объединение ЛГБТ и их друзей "Мозаика", центр Marta, Латвийский центр современного искусства, Латвийская ассоциация стартапов, Tavi Draugi, "Хочу помочь беженцам", спортивные организации, Satori, актер Гиртс Калниньш, режиссеры Уна Розенбаума и Криста Буране, а также многие другие.

Как сообщалось, члены фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов в Рижской думе во вторник потребуют от Стакиса объяснений по поводу единоличного решения вывесить флаг ЛГБТК-сообщества на здании Рижской думы.