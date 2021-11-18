Флаги, иллюминация, воздушный парад. Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения независимости
Foto: LETA

18 ноября Латвия отмечает 103-ю годовщину провозглашения независимости. Второй год подряд главный государственный праздник проходит в условиях пандемии Covid-19: не проводятся салюты, нет массовых гуляний, жителей призывают отмечать День независимости в камерной атмосфере. Тем не менее, в Риге и других городах все же можно почувствовать праздник: здания подсвечены в красно-бело-красные цвета, на улицах установлены световые инсталляции. Delfi рассказывает о том, как будет выглядеть праздник в этом году.

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В 9.00 президент страны Эгилс Левитис и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") примут участие в экуменическом богослужении в Домском соборе, посвященном 103-й годовщине Латвийской Республики.

К 12.00 Левитс и Кариньш переместятся в здание парламента, где по традиции, 18 ноября, состоится торжественное заседание Сейма с исполнением гимна Латвии. С праздничной речью выступит председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

В 11.00 на торжественое заседание соберется Рижская дума — по традиции 18 ноября будет вручена награда "Рижанин года".

В 19.20 с торжественной речью выступит президент Эгилс Левитс. Речь будут транслировать LTV-1, каналы Латвийского радио и канал Visiemltv.lv.

В 19.30 будет включено праздничное освещение Памятника Свободы в Риге.

Самолеты и вертолеты с красно-бело-красной полосой


Еще за несколько дней до государственного праздника Национальные вооруженные силы (НВС) обещали жителям сделать сюрприз на 103-й день рождения страны.

18 ноября НВС поднимут в небо над Старой Ригой самолеты и вертолеты. Летательные аппараты оставят в небе красно-бело-красные дымовые полосы — в цвет государственного флага.

С учетом эпидемиологической обстановки жителей призывают не толпиться ради того, чтобы посмотреть авиашоу. В 13.00 обещана прямая трансляция по LTV1 и Latvijas Radio.

18 ноября в Риге и окрестностях столице вводятся существенные ограничения использования воздушного пространства.

В связи с поздравлением НВС, которое будет транслироваться в прямом эфире, 18 ноября с 10.00 до 14.00 будет закрыто движение пешеходов, велосипедов и электросамокатов по дамбе AB, а с 13:00 до 13:30, при необходимости, будет ограничено или закрыто движение пешеходов, велосипедистов, электросамокатов и транспортных средств по бульвару Аспазияс и бульвару Зигфрида Анны Мейеровица возле площади Бривибас, а также по площади Бривибас.

Флаги на телебашнях


С 15 ноября и до самого 21 ноября телебашня на Закюсале подсвечивается в честь праздников. До 22 ноября на самых высоких башнях Латвийского государственного центра радио и телевидения в 15 городах страны подняты государственные флаги.

Впервые праздничное освещение на телебашне Закюсалы расположено на высоте 200 метров. Ранее освещение размещали ниже на 50 метров. В зависимости от погоды лучи будут создавать игру света, символически обозначая центр сети передачи данных, радио и телесигнала от Закюсалы на другие башни в городах страны — в Валмиере, Даугавпилсе, Лиепае, Цесвайне, Вентспилсе, Резекне, Тукумсе, Сабиле, Сигулде, Виляны, Прейли, Ливаны, Виесите и Елгаве.

Праздничное освещение включается в 17.00 и горит до полуночи.

На рассвете 18 ноября на телебашне Закюсалы поднят большой государственный флаг — 3 на 6 метров.

Традиция поднимать флаг на телебашне Закюсалы — в главные государственные праздники, 4 мая и 18 ноября — была заложена в 2014 году. С 2018 года флаг поднимают и на других телевышках страны.

Световые инсталляции в столице


В преддверии 103-й годовщины Латвийской Республики в Риге в этом году праздничное настроение создает новое оформление городского пространства. Объектами светового дизайна можно будет любоваться до 9 января — это долгосрочный проект, который достигнет кульминации на Рождество.

С 15 ноября по 9 января будет освещена сцена Праздника песни Межапарка, а с 18 ноября в праздничное оформление города будут интегрированы четыре объекта фестиваля света Staro Rīga ("Рига сияет"). Из-за пандемии традиционный фестиваль, радующий рижан и гостей города в темном ноябре, не может проходить в обычном формате. Город будет празднично освещен до 9 января — и у всех будет время посмотреть на объекты, не создавая столпотворение.

Вот какие четыре объекта можно будет увидеть:

  • "Черная звезда" в Виестурдарзсе;
  • Пешеходный маршрут "Пространство струн времени" (Laika āderes telpa) в парке Зиемельблазмы;
  • Световые камни "Левитация — медитация" в парке Марупите в районе Бирини;
  • Группа световых инсталяций D[r]ive in Light на аллее по дороге в аэропорт Спилве — этот объект можно посмотреть, проезжая на машине.


До января любоваться световым оформлением можно будет каждый вечер с 17.00 до 22.00. Вблизи объектов жителям рекомендуется соблюдать дистанцию, носить маски и не собираться большими группами. Поток людей около объектов будет контролировать охрана.

Сегодня, 18 ноября, около Бастионной горки, Национальной библиотеки и Парка Победы праздничное оформление дополнят объекты из живого огня. За ситуацией в непосредственной близости от этих объектов также будут следить охранники.

Этот световой дизайн дополняют красно-бело-красные флаги, а также наружные стенды с поздравлением самоуправления и 10 световых объектов со словами латышских народных песен, которые будут установлены в городе до конца ноября.

Юрмала: самый длинный Путь света


В честь Дня независимости Латвии в Юрмале в 20-й раз будет зажжен самый длинный Путь света в стране.

Более 11 000 свечей осветят путь через весь город — от Лиелупе до Кемери.

С 16.30 жителей и гостей города призывают также добавить свой светильник к общей композиции.

Путь света в городе на центральной улице дополнит освещенная свечами улица Йомас. В праздничном приветствии на пешеходной улице из свечей будут созданы латышские национальные символы — Солнце, Аусеклис и дерево Аустры.

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