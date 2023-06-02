Флешки с компроматом на должностных лиц: суд оправдал экс-сотрудника СГД, обвиненного в клевете

Рижский городской суд Видземского предместья оправдал бывшего замдиректора Кадрового управления Службы государственных доходов (СГД) Улдиса Барса, обвиненного в предоставлении заведомо ложных сведений. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает агентство LETA.

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Барсу вменялась подготовка анонимных доносов, содержащих личные данные "реальных и вымышленных лиц". В доносах якобы содержалась необоснованная и порочащая информация, направленная против множества высокопоставленных чиновников. Все эти сведения Барс адресовал премьер-министру, министрам, средствам массовой информации и правоохранительным органам.

Документы были найдены на USB-носителях, изъятых у Барса в рамках другого уголовного процесса.

На устройствах, среди прочего, было найдено коллективное заявление таможенников. Барс от их имени изложил компрометирующую информацию о нескольких высокопоставленных должностных лицах СГД, которые якобы требовали взятки у должностных лиц таможенного управления. Не получив ее, они якобы воспользовались служебным положением и начали преследование таможенников.

Также было найдено заявление, адресованное директору Госагентства занятости (NVA). В документе сообщались компрометирующие сведения о партнере неназванного высокопоставленного чиновника СГД, который (-ая) работала в NVA. Это заявление было подписано под именем журналистки региональной газеты, но в ходе расследования выяснилось, что она не отправляла такое заявление.

Также на USB-устройствах было обнаружено заявление для СГД под заголовком "Подслушано в троллейбусе". В нем содержались некие сведения о сотруднике Финансовой полиции СГД.

Против Барса было возбуждено дисциплинарное дело за получение информации из базы данных СГД без юридических оснований. Полученная информация касалась фермы, которой владеет отец Барса. Экс-сотруднику СГД также вменялась систематическая рассылка писем и сообщений под чужими именами.

В объяснениях суду Барс указал, что работает в СГД с 2003 года, однако с началом процесса ротации сотрудников за ним "начали тянуться различные жалобы", чтобы заставить его уйти с работы. В итоге Барс был уволен в 2017 году. Поводом для освобождения от должности стало дисциплинарное наказание. Это решение он пытался оспорить в суде.

Барс также заявил суду, что не занимался фабрикацией каких-либо документов.

Решение об оправдании Улдиса Барса принял суд в первой инстанции. Прокурор, обвиняемый, защитник, потерпевший и его представитель могут в течение десяти дней со дня вынесения сокращенного приговора подать в суд письменное ходатайство о подготовке полного приговора. Сокращенное решение не подлежит обжалованию и вступает в силу после истечения срока подачи ходатайства о составлении полного решения и ходатайство не подано.