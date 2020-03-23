Фонд Детской больницы призывает компании жертвовать веб-камеры для удаленных консультаций

Фонд Детской клинической университетской больницы просит отозваться компании, которые могли бы пожертвовать 20 веб-камер с микрофоном и наушниками.

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Эти устройства необходимы, чтобы специалисты больницы могли обеспечить детям удаленные консультации.

Связаться с фондом можно по электронной почте karina@bsf.lv или телефону 22335099.

В течение последних недель государственные и муниципальные учреждения обращались к предпринимателям и жителям страны за помощью в ограничении распространения Covid-19. Например, предприятия государство призывает участвовать в производстве защитных масок и дезинфицирующих средств для рук и поверхностей, жертвовать продукты питания и т.д.