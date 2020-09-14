Фонд Латвийского университета собирает пожертвования на специальную стипендию Ceļamaize

Фонд Латвийского университета начинает акцию, в рамках которой выпускников и друзей ЛУ призывают внести свой вклад в будущее Латвии и пожертвовать средства на стипендию Ceļamaize. Об этом Delfi сообщили в университете.

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"Первый учебный год в Латвийском университете является важным краеугольным камнем как для дальнейшего обучения, так и для будущих возможностей и выбора в личной, академической и профессиональной жизни - говорится в сообщении Латвийского университета. - Стипендия фонда ЛУ Ceļamaize, предназначенная для лучших, даст возможность финансово поддержать любого талантливого, целеустремлённого и усердного студента первого курса ЛУ, который, заканчивая 12-й класс, имеет отличные оценки и высокие достижения в других внешкольных мероприятиях".

Университет призывает всех - выпускников, академический персонал, партнеров и друзей - оказать финансовую поддержку будущему специалисту. сделав пожертвование на сайте ziedot.lu.lv. Победитель будет определен в ходе конкурса из числа 119 претендентов - студентов-первокурсников в 2020/2021 академическом году.

"Стипендия полностью меняет жизнь студента; она не только оказывает финансовую поддержку, которая позволяет всё своё время уделять учёбе, но к тому же, позволяет чувствовать себя оценённым за свои академические достижения. И, наверное, главное – стипендия мотивирует, так как всё время хочется чувствовать себя достойным этой стипендии и поэтому стремиться к лучшим результатам", - говорит Томас Степиньш, обладатель стипендии Ceļamaize в 2019/2020 академическом году.

Размер одной стипендии составляет 2 200 EUR за академический год. Наша цель — собрать 6 600 EUR, чтобы оказать поддержку любому перспективному студенту в течение всего времени обучения бакалавра, а именно, три года подряд.