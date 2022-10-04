Фонтаны и питьевые фонтанчики в парках Риги выключили до весны

Учитывая стремительно растущие расходы на электроэнергию и планы Рижской думы по внедрению мер экономии, уже с начала октября перестали работать подконтрольные самоуправлению фонтаны — примерно на две недели раньше, чем обычно. Также на зиму демонтировали краны с питьевой водой в парках столицы.

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С наступлением холодов еще в начале сентября перекрыли подачу воды в бассейны в Гризинькалнсе и Зиедоньдарзсе, сообщает Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.

Всего в ведении Рижского самоуправления 13 фонтанов — десять стационарных и три плавучих. В этом году после ремонтных работ открылись отреставрированные фонтаны возле Дома конгрессов, Верманского сада и Эспланады, фонтаны в Зиедоньдарзе, Виестурдарзе, Гризинькалне, возле Латвийской национальной оперы, а также плавучий фонтан на городском канале.

Также весной этого года Рижское самоуправление открыло в парках столицы шесть созданных кранов с питьевой водой, из которых рижане и гости города, а также их питомцы, могли освежиться чистой питьевой водой.

Такие фонтанчики можно было найти в Верманском саду возле детской площадки, в Зиедондарзе, на Эспланаде за зданием Латвийского художественного музея, в Межапарке у входа в зоопарк, в парке Дзегужкалнс и на детской спортивной площадке на улице Барона. В ближайшие годы планируется установить новые краны с питьевой водой и в других микрорайонах.