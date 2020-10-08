Forevers: на работу вернулась почти половина работников, переболевших Covid-19

На мясоперерабатывающем предприятии Forevers после излечения от Covid-19 на работу вернулись 13 из 30 ранее заболевших работников, сообщила консультант предприятия по общественным отношениям Инга Галкина.

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Она сказала, что лечиться в домашних условиях еще продолжают 17 работников, часть ждет решения семейного врача и эпидемиологов о том, что изоляцию можно прекратить.

По словам Галкиной, в последние дни на предприятии не выявлено случаев заболевания, и это позволяет думать, что очаг инфекции удалось погасить.

Первый случай Covid-19 на Forevers был выявлен 17 сентября.