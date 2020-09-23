"Forevers": новых случаев заражения Covid-19 на предприятии не обнаружено

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых случаев Covid-19 ни один не связан с мясоперерабатывающим предприятием "Forevers", сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Инга Галкина.

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Все сотрудники, которые находились на заводе предприятия на ул. Гранита и теоретически могли контактировать с коллегами, инфицированными Covid-19, в понедельник прошли тестирование. В настоящее время все еще проводится тестирование работников, не имевших прямого контакта с инфицированными. Чтобы вернуться к работе после карантина, работники должны будут предоставить справку от врача о негативном результате анализа на Covid-19. Работникам старше 60 лет компания предложила взять оплачиваемый отпуск.

Галкина подчеркнула, что у более чем 90% заболевших работников "Forevers" Covid-19 протекает практически бессимптомно.

Предприятие также продолжает усиливать меры по охране здоровья и безопасности в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и Министерства здравоохранения, выполняя дезинфекцию и озонирование в соответствии с определенным графиком. Работникам доступны перчатки и маски для лица, а также дезинфицирующие средства. Также измеряется температура тела работников, а у производственного здания в среду было размещено специальное автономное устройство для измерения температуры тела.

"Forevers" продолжит работу с временными ограничениями предположительно в течение 10-14 дней.

Как сообщалось, на мясоперерабатывающем предприятии "Forevers" Covid-19 заболели 19 человек.

На прошлой неделе заражение выявлено у трех человек. В сотрудничестве с ЦПКЗ были установлены и направлены на самоизоляцию контактные лица. В понедельник было проведено масштабное тестирование, в результате Covid-19 выявлен еще у 16 человек.