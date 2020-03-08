ФОТО. 8 марта: В шествии женской солидарности приняли участие около 250 человек
Foto: DELFI

В состоявшемся сегодня в Риге шествии женской солидарности против насилия по отношению к женщинам приняли участие около 250 человек.

Среди участников были как женщины, так и мужчины разных поколений. Они подготовили несколько десятков плакатов, например, "Права женщин = Права человека", "Молчание — золото для насильника", "Не ломайте девочкам крылья".

Шествие началось на Эспланаде и завершилось на Домской площади. 8 марта оно проходило в Риге уже в четвертый раз.

Среди участников шествия были бывший министр здравоохранения Анда Чакша, председатель правления партии "Прогрессивные" Мартиньш Коссович, депутат "Для развития/За!" Инесе Войка и другие политики.

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LETA

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LETA
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