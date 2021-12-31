ФОТО: Арена под открытым небом - продолжается реконструкция Рижского цирка
Foto: NRJA

В декабре продолжились работы по реконструкции здания Рижского цирка. На фотографиях, которыми с редакцией поделилось архитектурное бюро NRJA, видно, что на данном этапе снято кровельное покрытие над ареной цирка.

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"На данный момент проходит бережный демонтаж и укрепление конструкций купола", - рассказала представитель бюро NRJA Элина Либиете.

Работы по демонтажу начались еще летом. До конца весны 2022 года планируется перестроить арену, построив конструкции купола и подвесные пункты для воздушных акробатов.

Весной 2019 года стало известно, что работы по реконструкции здания Рижского цирка, которое является одним из старейших зданий такого типа в Европе, будет проводить SIA NRJA.

Здание было построено в 1888 году и за это время в нем никогда не проводился капитальный ремонт.

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