ФОТО: Автобусные остановки на государственных автодорогах разрушены вандалами
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На государственных автодорогах в Добельском и Тукумском краях на этой неделе констатированы схожие случаи вандализма и краж, в результате повреждены скамейки на на 15 автобусных остановках, информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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Скамейки были распилены, 69 деревянных реек украдены. Ущерб, нанесенный вандалами, составляет 1157,17 евро (включая НДС). Земгальское региональное отделение Latvijas Valsts ceļi обратилось в Государственную полицию с заявлением о повреждениях, нанесенных государственным автодорогам, и с просьбой расследовать случаи повреждения скамеек на остановках.

Вандалы "прошлись" по остановкам, находящимся на Лиепайском шоссе (А9), а также на региональных автодорогах Елгава (Тушки)-Тукумс (P98) и Добеле-Яунберзе (P102). В Добельском крае оборудование с одной или с двух сторон проезжей части повреждено на девяти остановках, в Тукумском крае — на шести.

Ежегодно на латвийских государственных автомагистралях крадут или повреждают остановки общественного транспорта и другое дорожное оборудование, дорожные знаки, барьеры безопасности, светофоры, освещение. Последствиями краж и вандализма являются не только материальные потери, которые ежегодно составляют несколько сотен тысяч евро, и меньшие удобства, но самое главное — безопасность участников дорожного движения часто подвергается таким образом опасности, подчеркивает Latvijas Valsts ceļi.

Предприятие призывает водителей быть внимательными и сообщать в Государственную полицию в случае обнаружения кражи или повреждения дорожной техники, а также информировать Центр дорожной информации Latvijas Valsts ceļi по бесплатному круглосуточному информационному телефону 80005555.

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