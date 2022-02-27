ФОТО. Белорусская диаспора Латвии пикетировала референдум, на котором "обнуляют" Лукашенко

Около 50 представителей белорусской диаспоры пикетировали в воскресенье на площади Памятника Свободы в Риге против референдума о внесении изменений в конституцию в Беларуси, отмечает агентство LETA. Пикет длился около часа, люди пришли с бело-красными флагами Беларуси, а у многих участников пикета были и флаги Украины. Европа резко раскритиковала поправки, которые приведут к усилению власти Лукашенко.

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Люди держали плакаты на белорусском, английском и латышском языках, осуждающие как режим белорусского диктатора Александра Лукашенко, так и вторжение России в Украину и поддержку оккупантов Беларусью.

Сегодня Беларусь проводит Всенародный референдум по проекту поправок к Конституции страны, который Александр Лукашенко называет "эволюционным путем развития страны". Поправки предлагают, что президент Беларуси сможет занимать пост не дольше двух сроков, но все предыдущие сроки (до поправок) — не в счет. В случае победы на следующих президентских выборах, Лукашенко может находиться у власти до 2035 года. Фактически, намечается обнуление подобное российскому.

Частью государственной структуры станет Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган власти (около 1200 человек). Руководить им будет президиум с председателем (или пожизненным сенатором, который не избирается народом): в роли последнего эксперты видят Лукашенко, хотя сам он это отрицает. Председатель Всебелорусского народного собрания сможет объявить импичмент действующему президенту, а также защитить себя от преследований за действия, которые он совершил, будучи главой государства.

В своих предварительных заключениях по поправкам Венецианская комиссия (ВК) — Европейская комиссия за демократию через право, консультативный орган независимых экспертов по конституционному праву при Совете Европы — резко их разкритиковала. Новая конституция будет направлена на дальнейшее усиление власти президента и увеличение гарантий для него. Подробности - здесь.

С июня прошлого года посольство Беларуси в Латвии "временно не работает", а в даугавпилсском консульстве на вопрос Delfi, где местная диаспора граждан Беларуси может принять участие во Всенародном референдуме по поправкам к Конституции, ответили: "Ни одного избирательного участка в Латвии нет - отдать голос можно только на территории Беларуси".

Для того, чтобы референдум признали состоявшимся, явка граждан на участки для голосования должна была превысить 50%, по заявлению главы ЦИК Игоря Карпенко уже к полудню явка составила 52,85%.

Тем временем в столице Беларуси Минске люди тож выходят на улицы с протестами против войны в Украине.