ФОТО. Благоустроены 12 участков улиц в центре Риги

В середине октября в Риге завершились работы по благоустройству — на 12 участках улиц в центре столицы заменены деревья, урны, скамейки и велосипедные стойки, сообщили порталу Delfi в Рижской думе. Работы начались весной с посадки 57 деревьев и продолжались все лето.

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Во время благоустройства помимо установки элементов велось озеленение центральных улиц Риги и восстановление природных насаждений. Было посажено 57 деревьев, из них 26 деревьев - на участке улицы Александра Чака (от улицы Пернавас до улицы Эрглю), 20 деревьев - на участке улицы Элизабетес (от улицы Экспорта до бульвара Бривибас).

Цветочные поляны засеяны также на улице Чака вдоль квартала Кр.Барона и на разделительной полосе, на участке от улицы Эрглю до улицы Таллинас.

По словам Вилниса Кирсиса, заместителя председателя Рижской думы по транспортной инфраструктуре и вопросам развития, в этом году при благоустройстве улиц в центре Риги было установлено 60 различных видов скамеек, 225 велосипедных стоек и 56 мусорных баков. Он добавил, что благоустройство городской среды и обустройство инфраструктуры планируется продолжить и в следующем году.

В этом сезоне были сделаны улучшения на участках улицы Бривибас (от улицы Лачплеша до Воздушного моста), улицы Дзирнаву (от улицы Тербатас до улицы Гоголя) и на бульваре Калпака (от бульвара Бривибас до ул. Кр.Валдемара). Работы по благоустройству также проводились на улицах А.Чака, Меркеля, Стабу, Ленчу и Гану.

Благоустроены и два участка улицы Элизабетес – от улицы Экспорта до бульвара Бривибас и от улицы Сатеклес до бульвара Бривибас.

А на улице Кр.Валдемара благоустроены три участка – от улицы Зирню до улицы Лактас, от улицы Бруниниеку до улицы Зирню и от бульвара Кронвалда до улицы Бруниниеку.

Ранее сообщалось, что в этом году на улице А.Чака были размещены элементы благоустройства. В 2020 году на улице Чака уложили новый асфальт, а на 2021 год были запланированы работы по благоустройству улицы (расстановка скамеек, цветочных ящиков, велосипедных стоек и посадка деревьев), но этот проект не был реализован, так как не вызвал интереса у строительных подрядчиков.