ФОТО. Бойцы НВС и союзники совершат 40-километровый марш-бросок в Адажи
Foto: NBS

6 мая, на полигоне в Адажи пройдут военные учения Baltic Warrior, призванные способствовать сплоченности солдат боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и латвийских военнослужащих при выполнении единой задачи.

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Как отмечает пресс-центр Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), в ходе учений Baltic Warrior военнослужащие мотострелковой бригады Сухопутных войск и расширенной боевой группы НАТО совершат 40-километровый марш-бросок. Во время марш-броска солдаты будут выполнять различные задачи, разбившись на пары и неся при этом сумку весом 15 килограммов.

Маршрут марш-броска включает в себя дороги общего пользования вокруг Адажского полигона и водную преграду — реку Гаую. Этой связи НВС предупреждает, что движение по дорогам общего пользования вокруг Адажского полигон может быть временно ограничено для обеспечения безопасности участников учений.

В многонациональную расширенную боевую группу НАТО в Латвии в порядке ротации входят военнослужащие Канады (осуществляют командование), в также 1500 бойцов из Албании Чехии Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

ФОТО. Бойцы НВС и союзники совершат 40-километровый марш-бросок в Адажи
Foto: NBS
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