ФОТО: Бордюры на улице Элизабетес поставили прямо на канализационные люки

На улице Элизабетес пластмассовые бордюры, ограждающие велополосы, поставили прямо на канализационные люки.

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Фотограф Эдийс Паленс запечатлел нововведение напротив дома на улице Элизабес, 103, и разместил у себя в Twitter. На это отреагировал официальный аккаунт Рижской думы, спрашивая, где это — однако, как отмечают пользователи, барьеры стоят на люках в нескольких местах.

Как уже сообщалось, столбики и барьеры, организующие велодвижение в Риге, вызвали неоднозначную (и главным образом негативную) оценку у жителей. В одном месте столбики были поставлены так, что мешали автобусу поворачивать.