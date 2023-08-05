ФОТО: Cамолеты над Лиепаей показали авиашоу

На этих выходных в Лиепае проходит авиашоу Baltic International Airshow 2023, в котором участвуют летчики из разных стран Европы.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Мероприятие продолжится и на следующий день, 6 августа, в аэропорту "Лиепая". Авиашоу будет проходить с 11:0 до 17:00.
В мероприятии Baltic International Airshow 2023 принимают участие представители Бельгии, Польши, Чехии, Литвы, Финляндии, Швеции и Латвии.
В авиашоу участвуют истребители F-16, Gripen, L-159 Alca, а также другие летательные аппараты.
Это уже второе авиашоу в Лиепае.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.