ФОТО: читатель Delfi нашел возле Турайды 300 боровиков

За два дня читателю портала Delfi Эдвину Лакстигале удалось собрать в окрестностях Турайды более 300 боровиков.

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"Здравствуйте! Посылаю вам два комплекта фотографий двух очень красивых достижений по сбору боровиков в окрестностях Турайды 7 и 11 августа", — написал Эдвин порталу Delfi: "Всего собрано более 300 боровиков".

Больше ли грибов в латвийских лесах в этом сезоне, чем в предыдущие годы, портал Delfi спросил миколога Иниту Даниэлу. Судя по корзинкам грибников, показанным в соцсетях, боровиков в этом году больше, чем лисичек, — говорит миколог. Однако в море распространился инвазионный вид — бекка полосатая, съедобный гриб.

"Во время сильного дождя грибы намокают, а при высокой температуре они "закипают" в лесу и очень быстро портятся, плесневеют", — описывает миколог ситуацию в лесах, вызванную погодой. Поэтому количество лесной продукции варьируется от места к месту: там, где больше дождей, растет и больше грибов.

Даниэле советует грибникам не собирать неопознаваемые грибы.

"Сама не видела, но говорят, что в какой-то русской группе были посты про белый мухомор. Один человек спрашивал, съедобный он или нет, а другие подсказывали, как его лучше приготовить", — говорит миколог: "Еще раз напоминаю: если у вас возник вопрос, съедобен гриб или нет, то в вашем случае он несъедобен!"

Если же есть желание выяснить, что за неопознанный гриб встретился в лесу, то следует такой гриб поместить для начала в отдельную емкость. Надежным источником для определения вида является Lielā sēņu grāmata или интернет-ресурс senes.lv, — пояснила миколог.