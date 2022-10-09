ФОТО. Что будет на месте снесенного торгового центра "Титаник"

Завершился демонтаж бывшего торгового центра и парковочного комплекса "Титаник", в рамках проекта Rail Baltica. Сейчас идут работы по очистке территории от строительного мусора для начала возведения подпорных стен железнодорожной насыпи и дальнейшего строительства новых путей Rail Baltica, а также подготовка территории по ее благоустройству.

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В будущем рижанам и гостям города на месте снесенного ТЦ "Титаник" около Центрального рынка и автовокзала будет доступна многофункциональная зеленая зона.

"В целом благоустроенная площадь Рижского центрального узла Rail Baltica составит более 43 000 квадратных метров. Это положительное изменение олицетворяет тот факт, что на месте бывшего здания "Титаник" жители и гости города получат новую площадь", — говорит Каспарс Вингрис, председатель правления проекта "Европейская железнодорожная линия".

Новый сквер будет располагаться на улице Прагас, напротив Рижского международного автовокзала с одной стороны и Центрального рынка с другой. В нем запланированы скамейки для отдыха из экологически чистых, прочных материалов, навесы для велосипедов и велодорожка, пешеходная зона. В сквере также будет обеспечен доступ к набережной канала, что даст возможность развивать водное движение, говорит Вингрис.

Проект благоустройства нового сквера в центре Риги разрабатывает компания Bererix, застройщик Рижского центрального узла Rail Baltica, в сотрудничестве с международным бюро архитекторов Crew и латвийской компанией Labie koki.

"Сквер будет имеет две цели — создаст связь для пешеходов и велосипедистов между автовокзалом и территорией центрального вокзала, и обеспечит функцию досуга и отдыха — с деревьями, растениями, цветами, газонами, скамейками", — говорит Эмилия ван Люк, координатор архитектуры и ландшафтного дизайна Bererix.

Рядом с пешеходными и велосипедными дорожками и тротуарами в сквере на ул.Прагас появятся и "зеленые островки" — большие газоны с деревьями и различными растениями. Эти "островки" будут окружать разноуровневые бордюры, которые местами превратятся в большие деревянные скамейки. Также запланированы лестницы, которые ближе к каналу превратятся в места для отдыха, создав своеобразную трибуну с видом на территорию канала.

Остальные участки зоны отдыха будут покрыты битой гранитной брусчаткой для лучшего впитывания дождевой воды. А в зоне дождевого сада создадут водоотводные стоки из камней и гальки.

Для озеленения сквера выбраны крупные деревья, в том числе белая ива (Salix alba 'Tristis'), ольха (Alnus spaethii), черный грецкий орех (Juglans nigra) и другие. Рядом с дождевым садом будут преобладать водно-болотные растения, такие как ива ползучая (Salix repens var), а для вертикальных насаждений на новой подпорной стенке планируется использовать различные вьющиеся растения, в том числе партеноцисс пятилистный. Предполагается, что площадь озеленения и зеленых насаждений составит более 8282 кв.метров.

Работы по благоустройству сквера на ул.Прагас начнутся осенью 2023 года, запланированный срок завершения создания зеленой зоны — 2024 год. Общая концепция проекта разработана датским архитектурным бюро "PLH Arhitekter".

Кроме того, планируется реконструировать мост через канал - чтобы восстановить сообщение с универмагом Stockmann со стороны Центрального рынка. Рядом с каналом Рижская дума построит новый причал для лодок для туристических поездок на водном транспорте. В настоящее время Bererix совместно с думой координирует этап строительства этой части проекта.

Поскольку весь проект Центрального вокзала Rail Baltica Riga является масштабным и охватывает зону протяженностью 2,6 км в центре города, он разделен на разные строительные зоны.