В понедельник, 20 октября, на полигоне Адажи в Латвии стартовали учения Furious Axe ("Яростный топор").

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В учениях Furious Axe с одной стороны принимают участие британские и датские силы обороны Союзной боевой группы в Эстонии и бойцы разведывательного батальона, в состав которых также входит состоящая из сил обороны Латвии рота, а с другой стороны — боевая группа латвийских союзников.

Всего в учениях участвуют 2300 военнослужащих Сил обороны из штаба 1-й пехотной бригады, разведывательного батальона, штаба и роты связи, тылового батальона, батальона ПВО, пионерского батальона, артиллерийского дивизиона, разведывательной роты, академии войск обороны, главного штаба.

"Как боевой группе у нас еще не было возможности участвовать в учениях, где батальон мог бы сражаться против батальона. Благодаря учениям мы сможем многому научиться, начиная от планирования и заканчивая выполнением различных маневров", — сказал командир латвийской боевой группы подполковник Нортон.

Учения Furious Axe продлятся до конца недели.