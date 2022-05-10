ФОТО: Цветы у Памятника освободителям убрали трактором, "Согласие" считает это провокацией

Муниципальные службы Риги оперативно убрали цветы, возложенные 9 мая к подножию Памятника освободителям в Пардаугаве. При этом еще свежие цветы складывали в ковш трактора, сообщают очевидцы.

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Цветы были убраны 10 мая утром. В прошлые годы цветы у памятника оставались значительно дольше. В 2022 году, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в связи с агрессией России против Украины, тысячи человек все же возложили цветы в индивидуальном порядке.

Действия муниципальных служб подвергли резкой критике политики "Согласия". Лидер партии Янис Урбанович опубликовал в фейсбуке пост, в котором назвал это решение провокацией: "Я не знаю, кто отдал трактористу распоряжение убрать ковер из цветов рядом с памятником, но этот человек негодяй. И провокатор. Он в самой низменной форме задел достоинство людей. Он продемонстрировал, что эти люди в его глазах ничего не значат."

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш ("Согласие") в своей публикации отметил, что это решение может привести к максимальной мобилизации электората: "Теперь любой, кто имеет право голоса, но принявший решение не идти на выборы, фактически дает разрешение на вседозволенность. Разрешает унижать и оскорблять, вытирать ноги о людей и их память".

Отвечая на вопрос Delfi, почему для уборки цветов в этом году был использован трактор, на предприятии Rīgas meži отметили, что выбор технических средств зависит от того, какие работы необходимо провести.

"Для нас было важно, чтобы парк выглядел эстетически привлекательно. Плюс мы действовали согласно разработанному Государственной полицией плану, в котором было сказано, что парк должен быть убран быстро и оперативно. Считаем, что полностью справились с поставленной задачей", — говорит руководитель отдела стратегической коммуникации и общественных отношений Rīgas meži Иева Берзиня. По ее словам, нужно было не только убрать цветы, многие из которых за целый день успели завять, но также привести в порядок всю территорию парка — все мусорные урны были переполнены, мусор также нужно было убирать с газона.

Уборка парка Победы проводилась с 5 до 6 часов утра, так как в 7 часов утра сотрудникам предприятия нужно приступать к уборке других парков. "Мы работаем на благо всех рижан. К тому же с приходом теплого сезона объемы работы вырос, так как люди стали больше времени проводить на улице", — объясняет Иева Берзиня.

Специальным решением Сейма 9 мая 2022 года было объявлено в Латвии днем памяти жертв агрессии России в Украине. И полиция, и Служба госбезопасности, и известные в обществе русскоязычные жители Латвии призывали 9 мая не ходить к памятнику в парке Победы и другим подобным монументам. Представители правоохранительных органов полагали, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации. В итоге день прошел сравнительно спокойно.

Во вторник Коалиция договорилась о том, чтобы поддержать поправки в законе, которые позволят отменить юридические преграды к сносу памятника в парке Победы.