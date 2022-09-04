ФОТО. Даугавпилс получил 20 низкопольных автобусов Scania на сжатом газе

В Даугавпилс доставили 20 низкопольных автобусов Scania, работающих на компримированном природном газе. Менеджер Scania Latvia Айгарс Пушинскис выразил удовлетворение тем, что власти Даугавпилса постепенно начали внедрять в городе новый общественный транспорт.

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"Новые газовые двигатели Scania Euro 6 тише, чем дизельные двигатели старшего поколения. Если они в будущем будут использовать в качестве топлива сжатый биогаз (биометан), то это поможет обеспечить сокращение выбросов CO2, потому что это возобновляемое топливо", — отмечает Пушинскис.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрейс Элксниньш о получении новых автобусов говорит: "Я очень рад, что нам удалось восстановить автопарк. Теперь даугавпилчане смогут ездить в новых, комфортабельных, безопасных автобусах, которые адаптированы для людей с особыми потребностями и для родителей с колясками. Мы получили 20 качественных автобусов производства надежной компании. Уверен, что эти автобусы по достоинству оценят жители и гости Даугавпилса".

Foto: Scania Citywide

Автобусы Scania Citywide оснащены эффективным газовым двигателем, который работает чисто и тихо, улучшает качество воздуха и не создает шума. Характеристики двигателя и коробки передач обеспечивают плавный и короткий разгон (Фото — Макар Кириков).

Закупка новых автобусов осуществляется по проекту Фонда кохезии в рамках "Закупки экологически чистых автобусов для города Даугавпилс". Срок реализации проекта — до 31 декабря 2023 года. Общие затраты на проект — 11 842 187,88 евро.

В случае ремонта новые автобусы будут обслуживать прямо в Даугавпилсе в сервисном центре Scania Latvia.

Foto: Scania Citywide

Foto: Scania Citywide

Foto: Scania Citywide

Foto: Scania Citywide

Foto: Scania Citywide