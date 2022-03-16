ФОТО: День памяти латышских легионеров в Риге прошел очень тихо и спокойно
Foto: F64

В традиционном шествии памяти латышских легионеров в Риге приняли участие сотни человек, среди которых были и депутаты Сейма. Мероприятие прошло при усиленном контроле полиции и завершилось возложением цветов к Памятнику Свободы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Шествие началось около 11 часов от церкви св.Яня в Вецриге. По подсчетам Delfi, в нем приняли участие несколько сотен человек. По маршруту шествия было выставлено оцепление из сотрудников полиции и бойцов спецподразделений, однако никаких инцидентов зафиксировано не было. По наблюдениям корреспондента Delfi, в этом году мероприятие прошло очень тихо и спокойно.

Шествие возглавили лютеранский священник Гунтис Калме, а также политики Национального объединения — депутаты Сейма Райвис Дзинтарс, Имантс Парадниекс, Янис Домбрава и Эдвинс Шноре, а также мэр Огре Эгилс Хелманис.

Предполагалось, что участники шествия могли выступить в поддержку Украины, которая сейчас обороняется от нападения российских войск. Они действительно использовали ленты и шарфы в цветах украинского флага, а также несли флажки, но массового присутствия украинской символики на шествии не было. Несколько участников мероприятия пришли с плакатами, направленными против действий России в Украине.

Ранее министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) заявила, что Рижское самоуправление не может запретить возлагать цветы к памятнику Свободы. Тем не менее, Голубева отметила, что устраивать политическую демонстрацию в данном случае было бы не очень уместно, так как это дало бы враждебным российским масс-медиа дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые звучат уже на протяжении нескольких лет.

16 марта обычно проводит свои мероприятия и Латвийский антинацисткий комитет. Правоохранительные органы считают, что потенциальная встреча людей, которые придерживаются противоположных взглядов, создает риск провокаций и напряженности. В этом году Рижская дума не согласовала заявку Латвийского антинацистского комитета. Принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы, сообщил представитель комитета Андрей Пагор. В итоге представители комитета отправились в Злекас Вентспилсского края, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам нацистов.

В повестке дня президента Латвии Эгилса Левитса нет никаких мероприятий, связанных с 16 марта. То же самое касается премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Министр обороны Артис Пабрикс находится в Брюсселе, где участвует во встрече министров обороны стран НАТО. Председатель Сейма Инара Мурниеце примет участие в памятном мероприятии в Лестене.

Delfi вел текстовую трансляцию этого мероприятия

16 марта в Риге
Delfi заканчивает текстовую трансляцию.
Мероприятие подошло к концу. После исполнения гимна собравшиеся расходятся. В этом году 16 марта действительно прошло максимально тихо и спокойно.
Председатель Сейма Инара Мурниеце примет участие в памятном мероприятии в Лестене.
Участники шествия, в том числе депутаты, поют гимн Латвии.
В повестке дня президента Латвии Эгилса Левитса нет никаких мероприятий, связанных с 16 марта. То же самое касается премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Министр обороны Артис Пабрикс находится в Брюсселе, где участвует во встрече министров обороны стран НАТО.
В целом мероприятие проходит очень спокойно. Репортер Delfi, который не менее десяти раз освещал события 16 марта, полагает, что "так тихо не было никогда".
На месте также один из известных латвийских радикалов, бывший "перконкрустовец" Игорсь Шишкинс.
Плакаты в поддержку Украины.
Возложение цветов к Памятнику Свободы.
Постепенно количество участников шествия выросло - предположительно, до примерно 300 человек.
Многие участники шествия используют символику в цветах флага Украины - ленты, шарфы и т.д.
Шествие на площади Ливу. По оценке корреспондента Delfi, в нем участвует 150-200 человек.
Оцепление в Старой Риге.
По пути следования колонны в Вецриге рассредоточились бойцы спецподразделений полиции.
Еще один постоянный участник шествия, лютеранский пастор Гунтис Калме.
Шествие во главе с депутатами Сейма началось.
Формируется колонна для шествия.
В шествии примет участие и депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре.
Кроме того, прибыли депутат Сейма Янис Домбрава и мэр Огре Эгилс Хелманис.
На место прибыли политики: лидеры Национального объединения Райвис Дзинтарс и Имантс Парадниекс.
Возле собора св. Иоанна около 20 человек на улице, полиции вдвое больше.
По пути следования шествия, на улице Калькю, Служба госбезопасности с собаками и кинологами проверяют все углы, включая кафе.
В центре Риги много полиции.
В этом году около Памятника Свободы нет барьеров.
16 марта в Латвии не является официальным праздником, однако в этот день в Риге регулярно проводятся мероприятия в память латышских легионеров. В этом году все это будет происходить на фоне войны в Украин. Портал Delfi следит за развитием ситуации в Риге в режиме онлайн.
Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие в Риге от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11.00 до 13.00

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?