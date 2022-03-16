ФОТО: День памяти латышских легионеров в Риге прошел очень тихо и спокойно

В традиционном шествии памяти латышских легионеров в Риге приняли участие сотни человек, среди которых были и депутаты Сейма. Мероприятие прошло при усиленном контроле полиции и завершилось возложением цветов к Памятнику Свободы.

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Шествие началось около 11 часов от церкви св.Яня в Вецриге. По подсчетам Delfi, в нем приняли участие несколько сотен человек. По маршруту шествия было выставлено оцепление из сотрудников полиции и бойцов спецподразделений, однако никаких инцидентов зафиксировано не было. По наблюдениям корреспондента Delfi, в этом году мероприятие прошло очень тихо и спокойно.

Шествие возглавили лютеранский священник Гунтис Калме, а также политики Национального объединения — депутаты Сейма Райвис Дзинтарс, Имантс Парадниекс, Янис Домбрава и Эдвинс Шноре, а также мэр Огре Эгилс Хелманис.

Предполагалось, что участники шествия могли выступить в поддержку Украины, которая сейчас обороняется от нападения российских войск. Они действительно использовали ленты и шарфы в цветах украинского флага, а также несли флажки, но массового присутствия украинской символики на шествии не было. Несколько участников мероприятия пришли с плакатами, направленными против действий России в Украине.

Ранее министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) заявила, что Рижское самоуправление не может запретить возлагать цветы к памятнику Свободы. Тем не менее, Голубева отметила, что устраивать политическую демонстрацию в данном случае было бы не очень уместно, так как это дало бы враждебным российским масс-медиа дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые звучат уже на протяжении нескольких лет.

16 марта обычно проводит свои мероприятия и Латвийский антинацисткий комитет. Правоохранительные органы считают, что потенциальная встреча людей, которые придерживаются противоположных взглядов, создает риск провокаций и напряженности. В этом году Рижская дума не согласовала заявку Латвийского антинацистского комитета. Принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы, сообщил представитель комитета Андрей Пагор. В итоге представители комитета отправились в Злекас Вентспилсского края, чтобы возложить цветы к памятнику жертвам нацистов.

В повестке дня президента Латвии Эгилса Левитса нет никаких мероприятий, связанных с 16 марта. То же самое касается премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Министр обороны Артис Пабрикс находится в Брюсселе, где участвует во встрече министров обороны стран НАТО. Председатель Сейма Инара Мурниеце примет участие в памятном мероприятии в Лестене.

Delfi вел текстовую трансляцию этого мероприятия