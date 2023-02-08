ФОТО: Для почтальонов закупили 105 электровелосипедов
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Latvijas pasts закупил 105 новых электровелосипедов, чтобы почтальоны могли быстрее доставлять почту, сообщает Latvijas pasts.

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Работники компании уже опробовали такой вариант доставки почтовых отправлений, и было решено внедрить этот способ в повседневную работу.

Производитель велосипедов — шведская компания Monark. На ее электровелосипедах уже ездят норвежские почтальоны. Велосипеды для Латвии разработаны специально по заказу Latvijas pasts с учетом специфических требований. Параметры велосипедов помогло разработать общество Drošās ielas ("Безопасные улицы"). Была определена, например, форма рамы (низкая — чтобы можно было быстро слезть), мощность электродвигателя, объем аккумулятора, спецификация шин и другие параметры. За день без зарядки велосипед с прикрепленными сумками до 60 кг может проехать 60 км. У него есть ножка, поэтому его не нужно на что-то облокачивать, чтобы поставить. Велосипед оснащен устройством GPS, которое позволяет видеть, где сейчас находится почтальон, и записывает маршрут.

Также почтальоны получат перчатки, шапку, каску и держатель для мобильного телефона.

По словам председателя правления Latvijas pasts Марциса Вилцанса, 2023 год для компании будет годом модернизации транспорта. Вскоре будут закуплены и новые почтовые машины.

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