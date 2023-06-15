ФОТО: Дуб с Рижского автовокзала переехал в Спикери; размер затрат не разглашается
Foto: (Rīgas dome, F64, LABIE KOKI

В ночь с 13 на 14 июня красный дуб с временного места у въезда на Рижский автовокзал был пересажен на новое постоянное место на набережной генерала Радзиньша, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Операция по пересадке дуба длилась девять часов. Дуб поставили на прицеп с помощью крана и перевезли на 150 метров дальше по улице Маскавас.

"Одной из самых больших проблем была необходимость пересадки дерева с зеленой листвой. Чтобы дуб привык к новому месту, ему придется уделять повышенное внимание следующие три года", — сказал арборист, руководитель Labie koki Эдгар Нейландс.

Подготовка к пересадке дуба началась за несколько дней. Был освобожден коридор для движения дерева — перенесены трамвайные контактные сети, убраны мешающие столбы, опущены отдельные наземные коммуникации.

Работы по пересадке выполняла компания RBBL совместно с Labie koki в рамках интеграции проекта Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги.

В Рижской думе порталу Delfi не сказали, сколько стоили работы по транспортировке и пересадке дуба. Это было бы некорректно, так как строитель "обеспечивает все в рамках единой услуги", а сумма включает не только пересадку, но и подготовительные работы и последующий уход за деревом.

Красный дуб Рижского автовокзала является сравнительно редким в Латвии и дендрологически ценным деревом. Он был посажен в год строительства автовокзала — 1964.

В ходе работ по строительству Rail Baltica дерево планировалось спилить, но против этого возражали экоактивисты. В январе 2022 года, когда на автовокзале начались строительные работы, дерево перенесли на временное место недалеко от прежнего, тоже на территории автовокзала. Это была сложная задача, так как вес объекта вместе с землей и металлическими конструкциями составляет около 50 тонн.

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