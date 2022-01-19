Фото: Dzīvnieku brīvība призывает Сейм поддержать запрет на выращивание пушных животных

20 января Сейм в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете на выращивание пушных животных с 2026 года. За день до этого общество Dzīvnieku brīvība провело акцию в поддержку запрета.

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Акция прошла в виде творческого перформанса — активисты провели символическое снятие шкуры с гигантской норки, а также зачитали открытое письмо Сейму, которое подписали 40 тысяч человек и 50 негосударственных организаций.

Во время перформанса несколько человек в противогазах держали плакаты с надписями "разрешите мучить животных" и "хочу сдирать шкуры", а один из участников в красном дыму сдирал шкуру с гигантской норки.

Законопроект о запрете на выращивание в Латвии пушных зверей с 2026 года Сейм планирует рассмотреть в первом чтении в четверг, 20 января. Решение передать законопроект на чтение 11 января приняли Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике — его поддержали девять депутатов, трое проголосовали против.

Ранее представительница ассоциации животноводов Сандра Вилциня сообщила, что отрасль не согласна с запретом. Министерство земледелия поддерживает запрет только на основании распространения Covid-19 в стране и на зверофермах.

Уже сообщалось, что в Эстонии выращивание пушных зверей с января 2026 года будет запрещено.