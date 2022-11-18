Фото: Электромобиль заряжается на обочине от бензинового генератора
Foto: Sadursme.lv

Очевидец заснял в Рауне электромобиль, заряжающийся на обочине от бензинового генератора.

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На фотографии — Volkswagen e-up!, электромобиль одного из первых поколений. Его аккумулятор — всего 18,7 kWh, и без подзарядки автомобиль проезжает только 160 км, тогда как современные модели могут минимум 250. Кроме того, при нынешней погоде аккумулятор садится быстрее, поэтому автомобиль проезжает меньше.

Вероятно, в такой ситуации и оказался водитель Volkswagen e-up!, которому не удалось дотянуть до ближайшей заправочной станции с пунктом зарядки электромобилей. На счастье, у него был с собой электрогенератор. Впрочем, это не очень эффективный способ: это примерно шестикиловаттный генератор, который за час потребляет около двух литров бензина. Чтобы проехать 10 км, таким генератором нужно заряжать электромобиль около часа. Это получается гораздо дороже и дольше, чем обычная зарядка, кроме того, сам генератор тоже стоит несколько сотен евро.

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