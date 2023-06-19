ФОТО: Елгаву залило дождем, улицы превратились в реки

Вечером в понедельник в Елгаве выпало так много осадков, что ливневая канализация не справляется, сообщает самоуправление.

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С 18:10 до 18:50 на метеорологической станции, расположенной на перекрестке улицы Ригас и бульвара Бривибас, зафиксированное количество осадков составило 20,85 мм на квадратный метр, а на станции на перекрестке улиц Рупниецибас и Терветес — 27,50 мм на квадратный метр.

Ливневая канализация с таким количеством воды не справилась. На улицах работают насосы. Прогнозируется, что вода уйдет за пару часов.

Наиболее затопленные улицы и перекрестки: Мазайс цельш у Художественной школы, улица Узварас, улица Паста у автовокзала, улица Матера у Елгавской государственной гимназии, улицы Петера, Светес, Сколас, Сакнюдарза и Райня, перекресток улиц Казармес и Пулквежа Бриежа.